Научное развитие человека для освоения Космоса

В Глобальной Сети появилось много Царей, миссий, аватаров... Я не Царь, не миссия, не Бог. Правильно сказать, Я зодчий.По плодам узнаете их и себя.Поэтому, Я есмь Зодчий.Цари, миссии, бодхисаттвы... искренне приведите здания для своего Я есмь, чтобы назвать себя им или Зодчим. Изменить мир можно, изменив себя. Правда есть ограничение - чем выше способности или сиддхи, тем больнее и больнее от окружающей каменной жизни. Выход есть: стать и вести себя, как космический разум.Это не сон. Смотри буквально. Например, атлас квантовой психологии на английском. Ресурс предназначен для ищущих людей и тех, кто хочет оставить нетленный духовный след - документальные дневники исследования потенциала человека.Resource for people looking for those who want to leave an imperishable spiritual mark. This documentary research diaries human potential.

Авторские статьи, в которых Человек выступает одним из эталонов:

Author's articles, in which a person is one of the standards:

[03 Мар 2018] Авторское свидетельство Украины на Способ политического устройства идеального государства (528 / 0)

[31 Окт 2017] Патент Украины на Способ увеличения продолжительности жизни и когнитивных способностей человека (756 / 0)

[14 Мар 2017] Патент Украины на Архитектурную люстру динамического равновесия (1241 / 0)

[14 Мар 2017] Патент Украины на Способ электролиза Олейника на основе законов Фарадея и Ома для получения Н2 (1296 / 0)